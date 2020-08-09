Beyoğlu Taksim Meydanı'nda kendisine simitçi süsü veren bir kişi, yere düşerek bayılma numarası yaptı, insanlardan para almaya çalıştı.

İnsanların kalabalık olduğu İstanbul Taksim Meydanı'nda elinde bayat simitlerin olduğu tepsiyi taşıyan ve kendisine simit satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı imajı veren bir kişi, yere düşerek bayılma numarası yapıp insanlara duygu sömürüsü yaptı.

KENDİNİ YERE ATTI, AĞZINDAN SAHTE KAN ÇIKTI

İnsanların önünde kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı. Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı.

Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü

KADINLAR YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI

Yere düşen kişinin yanına koşan 3 kadın, simitçiye yardım etti. Sonrasında ise kadınlardan bir tanesi yerde yatan kişiye bir miktar para verdi.

AYNI NUMARAYI İSTİKLAL CADDESİ'NDE YAPTI

Para aldıktan sonra bulunduğu yerden kalkan kişi, 10 dakika sonra İstiklal Caddesi'nde aynı oyunu tekrarladı.

POLİS, SAHTEKARI GÖZALTINA ALDI

Bölgede görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekipleri, vatandaşları bu tür kişilere karşı uyardı.