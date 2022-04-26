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    Taksim Meydanı'nda kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı

    Taksim'de gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin operasyonuyla kurtarıldı.
    • 26.04.2022 - 06:34
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    Taksim Meydanı'nda kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı

    İstanbul Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü.

    3 gün rehin tuttular, 10 bin euro fidye istediler

    DHA'nın haberine göre; Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin Euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi.

    Taksim Meydanı nda kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı #1

    Polis baskın düzenledi

    İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese şok bir baskın düzenledi.

    Taksim Meydanı nda kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı #2

    Turistlerin tutulduğu evden silah ve satırlar çıktı

    Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

     

    Taksim Meydanı nda kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı #3

    Taksim Meydanı nda kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı #4

    Taksim Meydanı nda kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı #5

    Taksim Meydanı nda kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı #6

    Taksim Meydanı nda kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı #7

    Taksim Meydanı nda kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı #8


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