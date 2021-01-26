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Taksim Meydanı'nda selfie çekip, para istediler

Taksim Meydanı'nda selfie çekip, para istediler

Tiyatrocu olduklarını öne süren beş kişiye 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendiği öğrenildi.