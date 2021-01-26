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- Taksim Meydanı'nda selfie çekip, para istediler
Taksim Meydanı'nda selfie çekip, para istediler
- DHA
- 26.01.2021 - 10:43
Amatör tiyatrocu olduklarını iddia eden kostümlü 5 kişi, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda dolaşan turistlerle fotoğraf çekilme karşılığında ortalama 10'ar dolar para toplamaya başladı.
Kişilerin, turistlere rahatsızlık vermeye başlaması üzerine Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı sivil polisler devreye girdi.
BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER
5 kişi, polis merkezine götürülürken haklarında 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendi.
Amatör tiyatrocu olduklarını öne süren gençler, birçok Avrupa ülkesinde selfie çektirerek, bahşiş toplama geleneği bulunduğunu, suç işlemediklerini öne sürdü.
Taksim'de turistlerle selfie çekilip ısrarla para isteyen kostümlü 5 kişiye işlem İZLE