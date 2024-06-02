Taksim Meydanı'nda yangın: Patlayan boyalar paniğe neden oldu İstanbul Taksim Meydanı'nda yapılan restorasyon çalışmalarında kullanılan inşaat malzemelerinde yangın esnasında dışarıda bulunan boyalara alev sıçrayınca ufak çaplı patlama meydana geldi.

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İHA

Bugün saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydan’ında bulunan Maksim Müzesi’nin önünde, restorasyon çalışmalarında bulunan inşaat malzemelerinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın meydana geldi.

Yangın, boya kutularını patlattı

Kısa sürede alev alan malzemelerden sıçrayan yangın, orada bulunan boyalara da sirayet etti. Boyalarda meydana gelen ufak çaplı patlama sonucu vatandaşlar panik yaşadı. Dumanları gören ve sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)