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- Taksim Meydanı’nda yaya yoluna giren kuryelere ceza
Taksim Meydanı’nda yaya yoluna giren kuryelere ceza
Trafik ekiplerinin Taksim Meydanı’nda gerçekleştirdiği denetimlerde, yaya yolunu kullanan motosikletli kuryelere ceza yağdı. 2 motosiklet trafikten men edildi.
- İHA
- 09.11.2021 - 09:19
- Güncelleme : 09.11.2021 - 10:08
İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Taksim’de denetim gerçekleştirildi.
Meydanda motosiklet ile seyir halinde olan kuryeleri belirleyen ekipler, tek tek durdurdukları sürücülere ceza kesti.
Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde, meydanda araç kullanmaktan 10, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2, trafik işaretlerine uymamaktan 10 ve ters yönde araç kullanmaktan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER
Öte yandan ehliyetsiz motosiklet kullanan 2 sürücünün motosikletleri bağlanarak, trafikten men edildi.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Taksim Meydanı’nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı VİDEO