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    Taksim, pandemi öncesi günlere geri döndü

    Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler İstanbul'daki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.
    • İHA
    • 06.06.2021 - 18:41
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 18:49
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    Taksim, pandemi öncesi günlere geri döndü

    Kademeli normalleşme kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından turistler muaf tutuldu.

    Kısıtlama gününde güneşli havayı fırsat bilen turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

    TURİSTLERİN KURALLARA UYMADIĞI GÖRÜLDÜ

    Caddede yoğunluk yaşanırken, turistlerin çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

    Bazı turistler kameralar tarafından kaydedildiğini görünce özür dileyerek çantalarındaki maskelerini çıkarıp takarken, bazıları aldırış etmeyip maske takmadan yoluna devam etti.

    Taksim, pandemi öncesi günlere geri döndü VİDEO

    PANDEMİ ÖNCESİNİ ARATMADI

    Bazı turistlerin de maske takmadan, sosyal mesafeye uymadan toplu fotoğraf çekindikleri görüldü.

    Öte yandan maske takmayan insanların çoğunlukta olduğu İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk, pandemi öncesi günlerini aratmadı.

    Taksim, pandemi öncesi günlere geri döndü #1

    Taksim, pandemi öncesi günlere geri döndü #2

    Taksim, pandemi öncesi günlere geri döndü #3

    Taksim, pandemi öncesi günlere geri döndü #4

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