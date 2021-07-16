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Taksim’de 2 kadın, bikinileri ile fotoğraf çekildi
Yabancı uyruklu iki kadın, bikinileri ile Taksim Meydanı’nda dakikalarca poz verdi. Kadınları gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
- İHA
- 16.07.2021 - 13:04
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu iki kadın bikinileri ile Taksim Meydanı’nda geldi.
Cep telefonlarını yanlarındaki adama veren kadınlar, fotoğraf çekilmeye başladı.
Etraftaki vatandaşlar, kadınları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
DAKİKALARCA POZ VERDİLER
Siyah bikinilerinin üzerine kısa beyaz gömlek giyen kadınlar, bir tabelanın direğini kullanarak şaşkın bakışlar altında dakikalarca onlarca poz verdi.
Kadınların meydan ortasında podyumdaymışçasına bikinileri ile poz verdiği anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.
Çevredeki vatandaşlardan birinin kadınlarla fotoğraf çekildiği görüldü.
Taksim’de 2 kadın, bikinileri ile fotoğraf çekildi VİDEO