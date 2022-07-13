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Taksim’de, 52 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde 52 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
- 13.07.2022 - 16:04
- Güncelleme : 13.07.2022 - 16:27
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ortak denetimler yapıldı.
İstiklal Caddesi ve Taksi Meydanı, mercek altına alındı.
Sınır dışı edilecekler
İHA’nın haberine göre; yapılan çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı.
Taksim Polis Merkezi’ne götürülen 52 yabancı uyruklu şahıs, polis merkezindeki işlemlerinden sonra sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.
Taksim’de, 52 yabancı uyruklu şahıs yakalandı VİDEO