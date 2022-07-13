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Taksim’de, 52 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Taksim’de, 52 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde 52 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.