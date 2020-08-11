Dolar
7.3394
0.0231%
Euro
8.6214
0.0661%
Altın
2004.41
-1.1422%
Borsa
1075.52
0%
G. Altın
473.183
-1.1006%
Bitcoin
86889.88
-0.2409%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Taksim’de, ağabey kardeşini tinerle yaktı

    Alevler içinde kalarak ağır yaralanan kardeşe ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, gözü dönen ağabey gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 08:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim’de, ağabey kardeşini tinerle yaktı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda tiner kullanan iki kardeşten Hüseyin D., kardeşi Serkan D., ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    Tartışmanın büyümesiyle ağabey Hüseyin D., eline aldığı tineri önce kardeşinin üzerine döktü, ardından ateşe verdi.

    ALEVLER TÜM VÜCUDUNU SARDI

    Alevler içinde kalan kardeş, sağa solan kaçmaya başladı.

    Serkan D.'nin alevler içinde kalarak yandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Taksim'de ağabey kardeşini tinerle yaktı İZLE

    ACI İÇERİSİNDE KIVRANDI, VATANDAŞLAR SU DÖKTÜ

    Vatandaşların müdahalesiyle yanan Serkan D.’nin üzerindeki alevler söndürülürken, yanmış şekilde yerde acı içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar da Serkan D.’ye su dökerek, müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri vücudunun büyük bir bölümünde yanma meydana gelen Serkan D., ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Durumu ağır olan Serkan D., yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

    Taksim’de, ağabey kardeşini tinerle yaktı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Kardeşini yakan Hüseyin D. ise olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Güven Tim Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hüseyin D.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Taksim’de, ağabey kardeşini tinerle yaktı #2

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Görüş Bildir