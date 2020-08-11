Alevler içinde kalarak ağır yaralanan kardeşe ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, gözü dönen ağabey gözaltına alındı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda tiner kullanan iki kardeşten Hüseyin D., kardeşi Serkan D., ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle ağabey Hüseyin D., eline aldığı tineri önce kardeşinin üzerine döktü, ardından ateşe verdi.

ALEVLER TÜM VÜCUDUNU SARDI

Alevler içinde kalan kardeş, sağa solan kaçmaya başladı.

Serkan D.'nin alevler içinde kalarak yandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Taksim'de ağabey kardeşini tinerle yaktı İZLE

ACI İÇERİSİNDE KIVRANDI, VATANDAŞLAR SU DÖKTÜ

Vatandaşların müdahalesiyle yanan Serkan D.’nin üzerindeki alevler söndürülürken, yanmış şekilde yerde acı içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar da Serkan D.’ye su dökerek, müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri vücudunun büyük bir bölümünde yanma meydana gelen Serkan D., ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Durumu ağır olan Serkan D., yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kardeşini yakan Hüseyin D. ise olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Güven Tim Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hüseyin D.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.