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    Taksim’de alacak verecek kavgası kamerada

    İnsan kalabalığının yoğun olduğu bölgede akşam saatlerinde 3 kişi arasında alacak verecek kavgası çıktı. Tansiyonun giderek büyüdüğü olayda, 2 kişi yaralandı, saldırgan ise adliyeye sevk edildi.
    • 10.09.2022 - 10:28
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    Taksim’de alacak verecek kavgası kamerada

    İşlek caddedeki silahlı kavga ortalığı adeta savaş alanına çevirdi...

    İstanbul'un Beyoğlu Taksim mevkiinde akşam saatlerinde bir araya gelen Ali İshak E. ile Recep K. ve Murat K. arasında alacak verecek tartışması çıktı.

    Giderek büyüyen tartışmanın ardından Ali İshak E., aracına binerek cadde üzerinde kaçmaya başladı.

    Cadde ortasında ateş açtı

    Bu sırada arkasından koşan bir şahıs, eline geçirdiği sandalye ile aracın arka camını patlattı.

    Bunun üzerine araçtan inen Ali İshak E., silahını çekerek Recep K. ve Murat K.’ya ateş açtı.

    Taksim’de alacak verecek kavgası kamerada VİDEO

    Taksim’de alacak verecek kavgası kamerada #1

    Silahıyla birlikte yakalandı

    Bölgenin en işlek caddesinde yaşanan dehşet anları, vatandaşlara büyük korku yaşattı.

    Bir süre sonra aracına binerek kaçmaya çalışan Ali İshak E., fazla uzaklaşmadan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalandı.

    Taksim’de alacak verecek kavgası kamerada #2

    O anlar kamerada

    Kavga ve çatışma anları ise çevredeki kameralara yansıdı.

    Olayda yaralanan iki şahıs hastaneye kaldırılırken Recep K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı, Murat K.’nın ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Taksim’de alacak verecek kavgası kamerada #3

    Adliyeye sevk edildi

    Saldırgan Ali İshak E., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.

    İHA'nın aktarımına göre; ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan Ali İshak E. ardından adliyeye sevk edildi.

    Taksim’de alacak verecek kavgası kamerada #4


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