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    Taksim'de alkollü kadın taşkınlık çıkardı

    Polislere zor anlar yaşatan ve ısrarla maske takmayan sarhoş kadın, uzun uğraşlar sonunda taksiye bindirilerek evine gönderildi.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 11:15
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    Taksim'de alkollü kadın taşkınlık çıkardı

    Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala Taksim Meydanı'na gelen alkollü kadın, yere oturarak çevreye laf atmaya başladı.

    Taşkınlık yapan kadını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

    Güven timlerine bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek kadını ikna etmeye çalıştı. Eşyalarını kaybettiğini ve gitmek istemediğini söyleyen kadın polis ekiplerine de hakaret etti.

    Ailesine ulaşan polis ekipleri kadının ev adresini öğrenerek taksiye bindirilerek evine gönderildi. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Taksim'de alkollü kadın polislere zor anlar yaşattı

    Taksim de alkollü kadın taşkınlık çıkardı #1

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