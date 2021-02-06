Taksim'de alkollü kadın taşkınlık çıkardı

Polislere zor anlar yaşatan ve ısrarla maske takmayan sarhoş kadın, uzun uğraşlar sonunda taksiye bindirilerek evine gönderildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala Taksim Meydanı'na gelen alkollü kadın, yere oturarak çevreye laf atmaya başladı.

Taşkınlık yapan kadını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Güven timlerine bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek kadını ikna etmeye çalıştı. Eşyalarını kaybettiğini ve gitmek istemediğini söyleyen kadın polis ekiplerine de hakaret etti.

Ailesine ulaşan polis ekipleri kadının ev adresini öğrenerek taksiye bindirilerek evine gönderildi. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Taksim'de alkollü kadın polislere zor anlar yaşattı