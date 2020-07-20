Taksim'de arkadaşları tarafından darbedilen kadın

Arkadaşları olan kadını tekme tokat darbeden yabancı uyruklu iki erkek şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Taksim Meydanı’nda, yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadına şiddet uyguladı.

Kadının darbedildiği gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kadına saldıran 2 şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yaralı kadın ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Taksim’de 2 erkek şahıs, bir kadını darbetti

"TARTIŞMA ÇIKTI, DÖVDÜLER"

Olayı gören bir vatandaş ise “Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi kadına saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler." diyerek olayı anlattı.