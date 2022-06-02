Petrol
113.99
-1.98%
Euro
17.6655
0.97%
Dolar
16.461
0.42%
Altın
979.85
0.68%
Borsa
258
0.00%
Bitcoin
498.186
-4.45%
BTXN Coin
12.39
-0.95%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Taksim’de bir maganda, taksiciye küfürler yağdırıp saldırdı

    Bir maganda, yol verme yüzünden tartıştığı içinde kadın yolcuların olduğu taksinin sürücüsüne saldırdı. Camdan sarkıp önce hakaret ve küfürler eden maganda kameralara yansıdı.
    • 02.06.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim’de bir maganda, taksiciye küfürler yağdırıp saldırdı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’ndan geçtiğimiz pazar günü aracına Işıl Taş ve bir kadın arkadaşını alan taksici Hüseyin Şengül, yola koyuldu.

    Taksici saat 01.00 sıralarında aracının direksiyonunu, seyir halindeyken kadın bir sürücünün önüne kırdı.

    Bu sebeple kadın sürücü ile taksici arasında tartışma başladı.

    Aracın peşinden koştu

    Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücünün aracının arka koltuğunda oturan ve alkollü olduğu iddia edilen bir maganda, camdan sarktı.

    Şahıs, arkadaşı olan kadını eliyle ittikten sonra taksiciye hakaret ve küfürler savurdu.

    Camdan girmek istedi

    Taksideki kadınların “Abi geç, devam et” demesi üzerine taksici Şengül, yoluna devam etmek istedi.

    Ancak araçtan inen alkollü şahıs, taksinin arkasından koşarak önce camdan içeriye girmeye çalıştı ardından da taksiciye saldırdı.

    Taksim’de bir maganda, taksiciye küfürler yağdırıp saldırdı ViDEO

    Taksim’de bir maganda, taksiciye küfürler yağdırıp saldırdı #1

    Taksici magandadan şikayetçi oldu

    Diğer araçtaki bir başka şahsın müdahale etmesiyle taksici, şahıslardan kurtulup yoluna devam etti.

    İHA’nın haberine göre taksici Hüseyin Şengül, magandadan şikayetçi oldu.

    Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Taksim’de bir maganda, taksiciye küfürler yağdırıp saldırdı #2

    Taksim’de bir maganda, taksiciye küfürler yağdırıp saldırdı #3

    Taksim’de bir maganda, taksiciye küfürler yağdırıp saldırdı #4

    Taksim’de bir maganda, taksiciye küfürler yağdırıp saldırdı #5


    İlginizi Çekebilir

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fransa Büyükelçiliği'ne ziyaret
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fransa Büyükelçiliği'ne ziyaret

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İTO'dan konutlar için 5 öneri
    Emlak

    İTO'dan konutlar için 5 öneri

    Görüş Bildir