Haberler

3. Sayfa Haberleri

Taksim’de bir maganda, taksiciye küfürler yağdırıp saldırdı

Taksim’de bir maganda, taksiciye küfürler yağdırıp saldırdı

Bir maganda, yol verme yüzünden tartıştığı içinde kadın yolcuların olduğu taksinin sürücüsüne saldırdı. Camdan sarkıp önce hakaret ve küfürler eden maganda kameralara yansıdı.