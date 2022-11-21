Taksim'de çekilen videoya inceleme: 1 gözaltı

Toplumda infial yaratacak tarzda video çekerek paylaştığı iddia edilen şüpheli, kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. Videonun patlamadan önce çekildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videoda, İstiklal Caddesi üzerinde 3 kişinin ellerindeki poşeti göstererek Arapça konuşma yaptığı, vücut dili ile toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulunduğunu tespit etti.

Kaldığı otelde yakalandı

Paylaşılan video üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerden A.A.'yı Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

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Patlamadan önce çekildi

Videoda yer alan kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen polis, şüphelilerin başka bir sosyal medya platformunda aynı görüntülerle, aynı yerde ve aynı kıyafetlerle 6 Kasım 2022 tarihinde video paylaşımı yaptıklarını belirledi.

13 Kasım 2022 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamayla alay eder gibi bir düşünce oluşturan videonun, patlamadan önce çekilerek paylaşıldığı anlaşıldı.

Adli makamlara sevk edildi

Ayrıca videoda görülen şapkalı F.R.’nin 8 Kasım 2022 ve A.O.’nun 10 Kasım 2022 tarihlerinde ülkeden çıkış yaptıkları, bu sebeple ilgili videonun İstiklal Caddesi'ndeki patlama olayıyla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.

Konu ile ilgili yakalanan A.A.'nın, işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili inceleme sürüyor.