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- Taksim’de çocukları dilendiren şahıslar yakalandı
Taksim’de çocukları dilendiren şahıslar yakalandı
Yabancı uyruklu çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine Taksim Meydanı’nda denetim yapıldı. Ekiplerin denetim çalışmaları saniye saniye kameraya yansıdı.
- DHA
- 05.08.2021 - 16:52
- Güncelleme : 05.08.2021 - 16:57
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda, yabancı uyruklu çocukların dilendirildiği ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Salı günü bölgede denetim çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yabancı uyruklu 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan denetimler saniye saniye kameraya yansıdı.
26 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI
Dilendirildikleri tespit edilen 26 çocuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
13 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan 13 kişi, dün adli makamlara sevk edilmesinin ardından çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.
Taksim’de çocukları dilendiren şahıslar yakalandı VİDEO
SINIR DIŞI EDİLME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.