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    Taksim’de çocukları dilendiren şahıslar yakalandı

    Yabancı uyruklu çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine Taksim Meydanı’nda denetim yapıldı. Ekiplerin denetim çalışmaları saniye saniye kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 05.08.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 16:57
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    Taksim’de çocukları dilendiren şahıslar yakalandı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda, yabancı uyruklu çocukların dilendirildiği ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Salı günü bölgede denetim çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yabancı uyruklu 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Yapılan denetimler saniye saniye kameraya yansıdı.

    26 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

    Dilendirildikleri tespit edilen 26 çocuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

    13 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan 13 kişi, dün adli makamlara sevk edilmesinin ardından çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

    Taksim’de çocukları dilendiren şahıslar yakalandı VİDEO

    SINIR DIŞI EDİLME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

    Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.

    Taksim’de çocukları dilendiren şahıslar yakalandı #1

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    Taksim’de çocukları dilendiren şahıslar yakalandı #5

    Taksim’de çocukları dilendiren şahıslar yakalandı #6

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