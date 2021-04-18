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Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın, zabıtaya takıldı

Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın, zabıtaya takıldı

Biri kız, iki çocuğunu dilendiren yabancı uyruklu kadın kameralara yakalanmasının ardından zabıta ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.