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    Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın, zabıtaya takıldı

    Biri kız, iki çocuğunu dilendiren yabancı uyruklu kadın kameralara yakalanmasının ardından zabıta ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 11:14
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    Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın, zabıtaya takıldı

    İstanbul Taksim’de bir erkek, biri kız iki çocuğunu dilendiren yabancı uyruklu kadın kameralara yakalandı.

    Çocuklarından para aldığı anlar saniye saniye görüntülenen kadın ve çocukları, şikayet üzerine Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

    GAZETECİLERE SALDIRDI

    Ekiplere direnmeyen kadın, zabıta aracına götürülürken kendisini çeken gazetecilere saldırdı.

    Kadın daha sonra ekipler tarafından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

    Taksim de çocuklarını dilendiren kadın, zabıtaya takıldı #1

    DAHA ÖNCE DE AYNI YERDE DİLENDİRDİ

    Kadına Kabahatler Kanunu gereği 204 lira idari para cezası kesildi. İşlem sonrası serbest bırakılan kadının daha önce de aynı yerde çocukları ile beraber dilendiği öğrenildi.

    Taksim de çocuklarını dilendiren kadın, zabıtaya takıldı #2

    Taksim de çocuklarını dilendiren kadın, zabıtaya takıldı #3

    Taksim de çocuklarını dilendiren kadın, zabıtaya takıldı #4

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