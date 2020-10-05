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- Taksim'de değnekçi bir saat için 15 lira istedi
Taksim'de değnekçi bir saat için 15 lira istedi
Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen iki değnekçi, yavaşlayan tüm araçları durdurup, yer gösterdi ve para aldı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
- DHA
- 05.10.2020 - 07:49
Aracını İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.
Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.
DHA EKİBİNDEN DE PARA İSTEDİLER
Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istedi.
Saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibe değnekçi, bir saat için 15 lira para istedi.
YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI
Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdi.