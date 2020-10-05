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Taksim'de değnekçi bir saat için 15 lira istedi

Taksim'de değnekçi bir saat için 15 lira istedi

Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen iki değnekçi, yavaşlayan tüm araçları durdurup, yer gösterdi ve para aldı. O anlar anbean kameraya yansıdı.