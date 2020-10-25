Taksim'de dilencilerin 'Neden bölgeme girdin' kavgasında yumruklar havada uçtu

Taksim'de dilencilerin 'Neden bölgeme girdin' kavgasında yumruklar havada uçtu

Taksim’de iki dilenci grup arasında çıkan yer kavgası polisin müdahale etmesiyle sonra erdi.

Taksim’de dilencilerin “Neden bölgeme girdin” kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Polisin gelmesiyle sona eren meydan kavgası kameralara yansıdı.

"NEDEN BÖLGEME GİRDİN" KAVGASI

Kalabalık iki dilenci grubun bölge tartışması nedeniyle birbirine saldırmasıyla başlayan kavga kısa sürede büyüdü. Dilenci grupların birbirlerine darbettiği anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi.