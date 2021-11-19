Euro
12.4336
-1.04%
Dolar
10.9576
-0.71%
Altın
652.57
-1.2%
Borsa
1.752
0.85%
Bitcoin
624.957
-2.81%
BTXN Coin
21.22
0.85%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Taksim'de döviz bürosu çalışanı kasadaki paraları çaldı

    Serkan O. isimli şahıs, çalıştığı iş yerindeki kasadan yaklaşık 3 milyon lira değerinde dövizi çalarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 10:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim'de döviz bürosu çalışanı kasadaki paraları çaldı

    Taksim'de bir döviz bürosu yetkilileri iş yerlerlerinin soyulduğunu fark edip, polisi arayarak ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlık anının görüntülerini tespit etti.

    Görüntülerdeki kişi ise iş yeri çalışanlarına hiç yabancı değildi.

    ÇALIŞTIĞI BÜROYU SOYDU

    Soruşturma sonucunda iş yerini soyan şüphelinin 3 aydır döviz bürosunda çalışan Serkan O. olduğu görüldü.

    POŞETLERE DOLDURUP KAÇTI

    Sabah işe erken gelerek işyerini açan ve kasanın bulunduğu bölüme inen şüphelinin, 3 milyon lira değerinde dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi.

    Daha sonra yukarı çıkan ve paraların bir bölümünü ceplerine dolduran şüphelinin para dolu poşetlerle iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

    Taksim'de döviz bürosu çalışanı kasadaki paraları çaldı ViDEO

    AİLESİNİN YANINA UĞRAMADAN ORTADAN KAYBOLDU

    Ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen şüphelin Serkan O.'nun hırsızlıktan sonra bir daha evine uğramadığı belirlendi.

    HİÇBİR DİJİTAL İZİ BİLE YOK

    Daha önceden kasiyerlik yaptığı ve hiç bir suç kaydı bulunmayan şüphelinin cep telefonu kullanmadığı, kredi ve banka kartının da bulunmadığı öğrenildi.

    Şüphelinin bu nedenle arkasında hiç dijital iz bırakmadığı belirtildi.

    Polis, şüpheli şahsı tanıyanların yada görenlerin mutlaka 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunmasını istedi.

    Taksim de döviz bürosu çalışanı kasadaki paraları çaldı #1

    Taksim de döviz bürosu çalışanı kasadaki paraları çaldı #2

    Taksim de döviz bürosu çalışanı kasadaki paraları çaldı #3

    Taksim de döviz bürosu çalışanı kasadaki paraları çaldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir