Serkan O. isimli şahıs, çalıştığı iş yerindeki kasadan yaklaşık 3 milyon lira değerinde dövizi çalarak kayıplara karıştı.

Taksim'de bir döviz bürosu yetkilileri iş yerlerlerinin soyulduğunu fark edip, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlık anının görüntülerini tespit etti.

Görüntülerdeki kişi ise iş yeri çalışanlarına hiç yabancı değildi.

ÇALIŞTIĞI BÜROYU SOYDU

Soruşturma sonucunda iş yerini soyan şüphelinin 3 aydır döviz bürosunda çalışan Serkan O. olduğu görüldü.

POŞETLERE DOLDURUP KAÇTI

Sabah işe erken gelerek işyerini açan ve kasanın bulunduğu bölüme inen şüphelinin, 3 milyon lira değerinde dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi.

Daha sonra yukarı çıkan ve paraların bir bölümünü ceplerine dolduran şüphelinin para dolu poşetlerle iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

Taksim'de döviz bürosu çalışanı kasadaki paraları çaldı ViDEO

AİLESİNİN YANINA UĞRAMADAN ORTADAN KAYBOLDU

Ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen şüphelin Serkan O.'nun hırsızlıktan sonra bir daha evine uğramadığı belirlendi.

HİÇBİR DİJİTAL İZİ BİLE YOK

Daha önceden kasiyerlik yaptığı ve hiç bir suç kaydı bulunmayan şüphelinin cep telefonu kullanmadığı, kredi ve banka kartının da bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin bu nedenle arkasında hiç dijital iz bırakmadığı belirtildi.

Polis, şüpheli şahsı tanıyanların yada görenlerin mutlaka 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunmasını istedi.