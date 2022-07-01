Taksim'de ehliyetsiz turistler polisin fotoğrafını çekti, rüşvet teklif etti

Uygulama noktasında durdurulan otomobildeki yabanı turistler önce polis memurunun fotoğrafını çekti, ardından rüşvet teklif etti. Turistlerin ehliyetsiz oldukları öğrenildi.

İstanbul’da, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün saat 15.00 sıralarında, Taksim Abdülhak Hamit Caddesi’nde sürücülerin belgelerini tek tek kontrol etti.

Uygulama noktasında durdurulan şüpheli bir aracın içinden, ehliyetsiz oldukları belirlenen yabancı turistler çıktı.

Otomobilden indirilen sürücü ve yanındaki 3 kişi önce polislerin fotoğrafını ve videosunu çekmeye başladı, sonra rüşvet teklif etti.

“Neden fotoğrafımı çekmiş?”

İHA’nın haberine göre; fotoğraflarının çekildiğini gören polis memuru, Türkçe bilen turiste, “İşlem yaptık. Aynı şekilde araç sahibine de cezai işlem uyguladık. Aracını otoparka bağlıyoruz. Bütün işlemleri bitirdik geldi. Bizim fotoğraflarımızı çekmiş. Video kaydı da aldı mı bilmiyorum. Neden fotoğrafımı çekmiş?” dedi.

“Şimdi başımıza bir şey getirmenin peşindeler”

Rüşvet teklif ettiklerini belirten polis memuru, “Rüşvet teklif ettiler. Şimdi başımıza bir şey getirmenin peşindeler. O yüzden biz videomuzu çekiyoruz şu an. Aracında ki bütün özel eşyalarını almasını en baştan söyledik. Tekrar aynı şekilde özel eşyalarını almalarını söylüyoruz. Beyefendi Arapça biliyor. Söyledi her şeyi.” dedi.

Yabancı turist telefonundan polis memurlarının fotoğraflarını sildi. Otomobil ise bağlanarak otoparka çekildi.