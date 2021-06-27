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    Taksim’de esnafın meydan kavgası

    Bar işletmecisi ile fırın çalışanları arasında kavga çıktı. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kavgada masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 10:26
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    Taksim’de esnafın meydan kavgası

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim'de bar işletmecisi Mehmet S.S., aralarında husumet bulunan fırın sahibi Mustafa A. ile tartıştı.

    Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    MEYDAN SAVAŞI

    Mustafa A. ve yanındaki fırın çalışanları Mehmet S.S.'ye masa, sandalye ve demir sopalarla saldırdı.

    Ortalığın bir anda savaş alanına döndü. Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

    BIÇAKLADI, GÖZALTINA ALINDI

    Yaşanan arbedede Mehmet S.S., Mustafa A.'yı bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa A. tedavi altında alındı.

    Polis ekipleri olaydan sonra Mehmet S. S.'yi gözaltına aldı.

    Taksim’de esnafın meydan kavgası #1

    Taksim’de esnafın meydan kavgası #2

    Taksim’de esnafın meydan kavgası #3

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