- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Taksim’de esnafın meydan kavgası
Taksim’de esnafın meydan kavgası
Bar işletmecisi ile fırın çalışanları arasında kavga çıktı. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kavgada masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 27.06.2021 - 10:26
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim'de bar işletmecisi Mehmet S.S., aralarında husumet bulunan fırın sahibi Mustafa A. ile tartıştı.
Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
MEYDAN SAVAŞI
Mustafa A. ve yanındaki fırın çalışanları Mehmet S.S.'ye masa, sandalye ve demir sopalarla saldırdı.
Ortalığın bir anda savaş alanına döndü. Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.
BIÇAKLADI, GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan arbedede Mehmet S.S., Mustafa A.'yı bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa A. tedavi altında alındı.
Polis ekipleri olaydan sonra Mehmet S. S.'yi gözaltına aldı.