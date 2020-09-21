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Taksim’de genç kadını takip eden şahıs hakkında savcılıktan yeni karar

Taksim’de genç kadını takip eden şahıs hakkında savcılıktan yeni karar

Taksim'de genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahsın, mevcutlu olarak adliye getirilmesi için savcılık talimat verdi.