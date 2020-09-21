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    Taksim’de genç kadını takip eden şahıs hakkında savcılıktan yeni karar

    Taksim'de genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahsın, mevcutlu olarak adliye getirilmesi için savcılık talimat verdi.
    • İHA
    • 21.09.2020 - 14:18
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 14:18
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    Taksim’de genç kadını takip eden şahıs hakkında savcılıktan yeni karar

    Taksim İstiklal Caddesi’nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan şahıs an be an kameralara yansımıştı.

    SERBEST KALMIŞTI

    Olayın ardından Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

    Taksim taciz

    Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar verildi.

    GÖZALTI KARARI ÇIKTI

    Savcılık polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verildi. Savcılığın talimatın ardından polis ekipleri, genç kızı takip eden 28 yaşındaki Sezer T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kadını takip eden kişi güven timlerince yakalandı

    taciz

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