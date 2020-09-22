Taksim'de genç kadını takip eden şahıs tutuklandı

Taksim İstiklal Caddesi'nde, genç bir kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde Ö.K. isimli kadını takip ettiği kameralara yansıyan S.T., polis tarafından gözaltına alınıp karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

ŞİKAYETE GELDİ

S.T., hakkında çıkan cinsel taciz haberleri üzerine işten çıkarıldığı ve linç edildiğini söyleyerek, hakkında çıkan haberlere karşı savcılığa şikayet dilekçesi vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Genç kadını takip eden kişi güven timlerince yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Adliyedeyken hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen S.T., polisler tarafından bir kez daha gözaltına alındı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Savcılığa sevk edilen S.T.'nin, ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talep edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen S.T., "Cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Şüpheli S.T'nin, şikayetçi olmayan genç kadının daha sonra "Koluma ve kalçama dokundu." şeklindeki ifadesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

"KADINI KORUMAK İÇİN YANINDA YÜRÜDÜM"

Suçlamayı reddeden şüpheli S.T.'nin ifadesinde, kadının kendinde olmadığını, başkalarının kadını götürmek istediklerini, bunun üzerine kadını korumak için yanında yürüdüğünü, kesinlikle dokunmadığını, görüntülerde de dokunmadığının görüldüğünü söylediği öğrenildi.