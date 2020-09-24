Taksim'de genç kadını takip eden tacizci hakkında soruşturma tamamlandı

Taksim'de genç kadını takip eden tacizci hakkında soruşturma tamamlandı

Şüpheli hakkında "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde Ö.K. isimli kadını takip ettiği kameralara yansıyan S.T. polis tarafından 20 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

S.T. karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ancak ertesi gün hakkında çıkan haberlere yönelik suç duyurusunda bulunmaya geldiği İstanbul Adalet Sarayı'nda, genç kadının bacağına dokunduğunu söyleyerek şikayetçi olması üzerine polisler tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

KORUMAK İÇİN YAPTIĞI SÖYLEMİŞTİ

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli S.T'nin tutuklanması talep edilmişti. Suçlamayı reddeden şüpheli S.T. ifadesinde, kadının kendinde olmadığını, başkalarının kadını götürmek istediğini, bunun üzerine kadını korumak için yanında yürüdüğünü, kesinlikle dokunmadığını, görüntülerde de dokunmadığının görüldüğünü söylemişti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen S.T. tutuklanmıştı.

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13 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, şüpheli S.T. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Şüpheli S.T. hakkında "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianame kabul edilirse şüpheli S.T. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.