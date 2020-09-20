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    Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden kişi yakalandı

    Taksim İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 20.09.2020 - 10:32
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 10:32
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    Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden kişi yakalandı

    Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden 23 yaşındaki Ö.K. isimli genç kadının yanına oturdu.

    Taksim’de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi’nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.’nin kendisini takip ettiğini fark etti.

    GÜVEN TİMLERİ TAKİBE ALDI

    Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.’yi takibe aldı.

    Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden kişi yakalandı ViDEO

    Taksim de genç kadını takip ederek taciz eden kişi yakalandı #1

    SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

    Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.’den kurtulmaya çalıştı.

    Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu.

    Taksim de genç kadını takip ederek taciz eden kişi yakalandı #2

    Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.’yi gözaltına aldı. Ö.K.’nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği’ne götürüldü.

    Taksim de genç kadını takip ederek taciz eden kişi yakalandı #3

    taciz

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