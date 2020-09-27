Sokak arasında yürüdüğü esnada arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan genç kız, vatandaşların gözü önünde kapkaça uğradı.

Taksim'de iş yerine doğru yürüdüğü sırada arkadaşı ile telefonda görüntülü görüşme yapan genç kız, arkasından gelen kapkaççının hedefi oldu.

Genç kıza yaklaşan şahıs, herkesin gözü önünde cep telefonunu çalıp olay yerinden kaçtı.

YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Yaklaşık 10 bin lira değerindeki telefonu çalan şahıs kayıplara karışırken, neye uğradığını şaşıran genç kız ise kapkaççının peşinden koştu. Genç kızın elinde bulunan şarj kutusu da olay esnasında yol kenarına fırladı.

Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Taksim'de genç kıza kapkaç dehşeti kamerada ViDEO

"ARKADAŞI ŞAKA YAPIYOR SANDIK"

Olayla ilgili konuşan Enes Yılmaz, “Kızı buradan takip ediyordu. Aradan gördüm, kız telefonla görüşüyordu ve kulaklık takılıydı. Takip ettiği için yakaladığı an aldığı gibi aşağıya doğru kaçtı. Biz önce arkadaşı herhalde şaka yapıyor sandık. O yüzden müdahale edemedik. Burası kalabalıktı, kız zaten şok geçirdi. Aynı anda da görüntülü konuştuğu için hiçbir şeyin farkına varamadı." dedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından genç kızın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Mağdur kızın ifadesini alan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda eşkal belirleyen polis, şahsı yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.