Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Taksim'de genç kıza kapkaç dehşeti kamerada

    Sokak arasında yürüdüğü esnada arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan genç kız, vatandaşların gözü önünde kapkaça uğradı.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 12:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim'de genç kıza kapkaç dehşeti kamerada

    Taksim'de iş yerine doğru yürüdüğü sırada arkadaşı ile telefonda görüntülü görüşme yapan genç kız, arkasından gelen kapkaççının hedefi oldu.

    Genç kıza yaklaşan şahıs, herkesin gözü önünde cep telefonunu çalıp olay yerinden kaçtı.

    YAKALAMAYA ÇALIŞTI

    Yaklaşık 10 bin lira değerindeki telefonu çalan şahıs kayıplara karışırken, neye uğradığını şaşıran genç kız ise kapkaççının peşinden koştu. Genç kızın elinde bulunan şarj kutusu da olay esnasında yol kenarına fırladı.

    Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Taksim'de genç kıza kapkaç dehşeti kamerada ViDEO

    "ARKADAŞI ŞAKA YAPIYOR SANDIK"

    Olayla ilgili konuşan Enes Yılmaz, “Kızı buradan takip ediyordu. Aradan gördüm, kız telefonla görüşüyordu ve kulaklık takılıydı. Takip ettiği için yakaladığı an aldığı gibi aşağıya doğru kaçtı. Biz önce arkadaşı herhalde şaka yapıyor sandık. O yüzden müdahale edemedik. Burası kalabalıktı, kız zaten şok geçirdi. Aynı anda da görüntülü konuştuğu için hiçbir şeyin farkına varamadı." dedi.

    Taksim de genç kıza kapkaç dehşeti kamerada #1

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Olayın ardından genç kızın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

    Mağdur kızın ifadesini alan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda eşkal belirleyen polis, şahsı yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

    Taksim de genç kıza kapkaç dehşeti kamerada #2

    Taksim de genç kıza kapkaç dehşeti kamerada #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir