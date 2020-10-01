Taksim’de giyim mağazasındaki kasa sırasında kavga çıktı

Kasa sırasına kaynak yapmaya çalışan genç bir kadın ile müşteriler arasında yaşanan arbede kameraya yansırken, kavgaya mağaza çalışanları müdahale etti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir mağazada kasa sırasında öne geçmeye çalışan bir kadın, sıradaki başka bir kadın tarafından uyarıldı.

HAKARET ETMEYE BAŞLADI

Uyarıya sinirlenen kadın, kendisini uyaran kadının mağazadan çıkmasının ardından iddiaya göre arkasından hakaret ve küfür etti.

Bu sırada ise sırada bekleyen Abbas Aslan'ın sevgilisi, kadına tepki göstererek konuyu uzatmamasını söyledi.

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ARBEDE ÇIKTI

Uyarıları dikkate almayarak söylemlerini daha da ağırlaştıran kadın, bu kez de Aslan’ın sevgilisiyle tartışmaya başladı. Dakikalarca süren tartışma sonrasında kadın, Aslan’ın sevgilisinin saçını çekmeye çalıştı.

Saldırıyı fark ederek eliyle önleyen Aslan ise kadını iterek uzaklaştırmak istedi. Ancak saldırgan kadının Aslan’ın kız arkadaşını itmeye devam etmesi üzerine aralarında arbede çıktı. Aslan’ın kız arkadaşının da karşılık vermesi üzerine büyüyen arbede, mağaza çalışanının araya girmesiyle sona erdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar ise mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından alışverişini yapan saldırgan kadın ile Aslan ve kız arkadaşı mağazadan ayrıldı. Çiftin, kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi.