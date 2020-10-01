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    Taksim’de giyim mağazasındaki kasa sırasında kavga çıktı

    Kasa sırasına kaynak yapmaya çalışan genç bir kadın ile müşteriler arasında yaşanan arbede kameraya yansırken, kavgaya mağaza çalışanları müdahale etti.
    • İHA
    • 01.10.2020 - 11:36
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    Taksim’de giyim mağazasındaki kasa sırasında kavga çıktı

    Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir mağazada kasa sırasında öne geçmeye çalışan bir kadın, sıradaki başka bir kadın tarafından uyarıldı.

    HAKARET ETMEYE BAŞLADI

    Uyarıya sinirlenen kadın, kendisini uyaran kadının mağazadan çıkmasının ardından iddiaya göre arkasından hakaret ve küfür etti.

    Bu sırada ise sırada bekleyen Abbas Aslan'ın sevgilisi, kadına tepki göstererek konuyu uzatmamasını söyledi.

    Taksim’de giyim mağazasındaki kasa sırasında kavga çıktı VİDEO

    ARBEDE ÇIKTI

    Uyarıları dikkate almayarak söylemlerini daha da ağırlaştıran kadın, bu kez de Aslan’ın sevgilisiyle tartışmaya başladı. Dakikalarca süren tartışma sonrasında kadın, Aslan’ın sevgilisinin saçını çekmeye çalıştı.

    Saldırıyı fark ederek eliyle önleyen Aslan ise kadını iterek uzaklaştırmak istedi. Ancak saldırgan kadının Aslan’ın kız arkadaşını itmeye devam etmesi üzerine aralarında arbede çıktı. Aslan’ın kız arkadaşının da karşılık vermesi üzerine büyüyen arbede, mağaza çalışanının araya girmesiyle sona erdi.

    Taksim’de giyim mağazasındaki kasa sırasında kavga çıktı #1

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşananlar ise mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Olayın ardından alışverişini yapan saldırgan kadın ile Aslan ve kız arkadaşı mağazadan ayrıldı. Çiftin, kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Taksim’de giyim mağazasındaki kasa sırasında kavga çıktı #2

    Taksim’de giyim mağazasındaki kasa sırasında kavga çıktı #3

    Taksim’de giyim mağazasındaki kasa sırasında kavga çıktı #4

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