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    Taksim'de hırsız, otelden telefon çaldı

    Hırsızlık sırasında tedirgin olan şahıs, çaldığı telefonla kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 11:43
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 11:43
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    Taksim'de hırsız, otelden telefon çaldı

    İstanbul Taksim'de bulunan bir otelde hırsızlık yaşandı.

    Geçtiğimiz pazartesi günü, saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, akşamüstü bir şahıs otele girerek çalışanların kullandığı odaya yöneldi.

    Hırsız, otelin koridorunda bir süre dolaşarak etrafı gözetledi.

    TELEFONU TEDİRGİNLİKLE ÇALDI

    Etrafta kimsenin olmayışını fırsat bilen hırsız odaya girdi. Hırsız, odada bir bekledikten sonra masadaki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

    Hırsızlık anı kameralara yansırken, şahsın tedirginliği dikkat çekti.

    Taksim’de otelden telefon çalan 'tedirgin hırsız' kamerada ViDEO

    Taksim de hırsız, otelden telefon çaldı #1

    Taksim de hırsız, otelden telefon çaldı #2

    Taksim de hırsız, otelden telefon çaldı #3

    Taksim de hırsız, otelden telefon çaldı #4

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