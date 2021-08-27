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    Taksim'de İBB çalışanlarının kavgası

    Peyzaj çalışması yapan işçiler ile çöp toplama aracının şoförü arasında çıkan kavgada darp anları vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 11:41
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    Taksim'de İBB çalışanlarının kavgası

    Taksim Meydanı’nda peyzaj çalışması yapan İBB’nin mevsimlik işçilerinden birisi çöp toplama aracının şoförü ile tartıştı.

    Sözlü olan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    KÜREKLE SALDIRDI

    Çöp toplama aracının şoförü aracına bindiği sırada mevsimlik işçilerden birisi eline aldığı kürekle araca doğru yöneldi ve vurmaya çalıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kavga anları kameraya yansırken, olayı gören Taksim’deki çevik kuvvet polisi hemen araya girerek müdahale etti.

    Çöp toplama aracının şoförü olay yerinden uzaklaştı.

    Taksim'de İBB çalışanlarının kavgası ViDEO

    Taksim de İBB çalışanlarının kavgası #1

    Taksim de İBB çalışanlarının kavgası #2

    Taksim de İBB çalışanlarının kavgası #3

    Taksim de İBB çalışanlarının kavgası #4

    Taksim de İBB çalışanlarının kavgası #5

    Taksim de İBB çalışanlarının kavgası #6

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