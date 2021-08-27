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- Taksim'de İBB çalışanlarının kavgası
Taksim'de İBB çalışanlarının kavgası
Peyzaj çalışması yapan işçiler ile çöp toplama aracının şoförü arasında çıkan kavgada darp anları vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
- İHA
- 27.08.2021 - 11:06
- Güncelleme : 27.08.2021 - 11:41
Taksim Meydanı’nda peyzaj çalışması yapan İBB’nin mevsimlik işçilerinden birisi çöp toplama aracının şoförü ile tartıştı.
Sözlü olan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KÜREKLE SALDIRDI
Çöp toplama aracının şoförü aracına bindiği sırada mevsimlik işçilerden birisi eline aldığı kürekle araca doğru yöneldi ve vurmaya çalıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Kavga anları kameraya yansırken, olayı gören Taksim’deki çevik kuvvet polisi hemen araya girerek müdahale etti.
Çöp toplama aracının şoförü olay yerinden uzaklaştı.
Taksim'de İBB çalışanlarının kavgası ViDEO