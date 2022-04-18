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- Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi
Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 26 kişiyi gözaltına aldı.
- 18.04.2022 - 14:27
- Güncelleme : 18.04.2022 - 15:55
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı Kazancı Yokuşu girişinde toplanan grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak istedi.
Grubun etrafında çember oluşturup güvenlik önlemi alan polis ekipleri, açıklamanın izinsiz olduğunu belirterek, grubun dağılması yönünde uyarılarda bulundu.
6’sı kadın 26 kişi gözaltına alındı
Uyarılara rağmen açıklama yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu 6'sı kadın 26 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyete götürüldüler
AA'nın haberine göre gözaltına alınan kişiler, çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi ViDEO