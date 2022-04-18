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Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 26 kişiyi gözaltına aldı.