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    Taksim’de kadın hırsızlar turistin çantasını çaldı

    Restoranları mesken tutarak yemek yiyen turistlerin sandalyeye asılı çantalarını hedef alan 3 kadın hırsız, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 10:39
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    Taksim’de kadın hırsızlar turistin çantasını çaldı

    İstanbul İstiklal Caddesi'nde restorana yemek yemeye gelen Lübnan uyruklu iki turtist kadından biri, çantasını sandalyesinin arkasına takarak sipariş verdi.

    Restoranda yemek yeme bahanesiyle bulunan kadın hırsızlar ise çantayı gözüne kestirdi.

    KALABALIĞA ALDIRIŞ ETMEDEN ÇANTAYI ÇALDILAR

    Turistlerin yemeklerinin gelmesiyle birlikte harekete geçen hırsızlar, hesap ödeyecek gibi kasaya doğru yöneldi. Bu sırada bir hırsız kasa bölümünde beklerken, diğerleri ise dükkandaki müşterilere aldırış etmeden el çabukluğuyla sandalyenin arkasındaki çantayı çaldı. Turistler olaydan habersiz yemeklerine devam ederken, hırsızlar ise kayıplara karşıtı.

    Taksim’de kadın hırsızlar turistin çantasını çaldı VİDEO

    SUÇ MAKİNESİ HIRSIZLAR YAKALANDI

    Yemeklerini bitiren turistler çantanın çalındığını fark ederek ilk önce iş yeri sahibiyle görüştü. Güvenlik kamerasını inceleyen iş yeri sahibi ve turistler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızların emniyette toplam 126 suç kaydı bulunan Nur T., Dilek K. ve Aycan U. olduğunu ve restoranlarda birden fazla turisti aynı yöntemle soyduklarını belirledi. Devam eden çalışmalarda ise hırsızlar ekipler tarafından yakalandı.

    Taksim’de kadın hırsızlar turistin çantasını çaldı #1

    Taksim’de kadın hırsızlar turistin çantasını çaldı #2Taksim’de kadın hırsızlar turistin çantasını çaldı #3


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