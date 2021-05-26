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    Taksim'de kavga

    sokakta kalan bir kişi ile seyyar satıcılar arasında çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 09:33
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    Taksim'de kavga

    Taksim Meydanı'nda, sokakta kalan bir kişi ile seyyar satıcılar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    YERLERDE YUMRUKLANDI

    Kavga esnasında yere düşen gence, seyyar satıcılar tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay çevredekilerin araya girmesiyle ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Seyyar satıcılar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

    Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Taksim'de kavga kamerada

    Taksim de kavga #1

    Taksim de kavga #2

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