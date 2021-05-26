sokakta kalan bir kişi ile seyyar satıcılar arasında çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Taksim Meydanı'nda, sokakta kalan bir kişi ile seyyar satıcılar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

YERLERDE YUMRUKLANDI

Kavga esnasında yere düşen gence, seyyar satıcılar tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay çevredekilerin araya girmesiyle ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Seyyar satıcılar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Taksim'de kavga kamerada