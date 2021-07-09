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    Taksim'de korona testi pozitif çıkan turist oteli alarma geçirdi

    Koronavirüs testi pozitif çıkan ve obez hastası olduğu öğrenilen turist hastaneye kaldırıldı. Kuveytli turistin durumunun ağır olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 10:53
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    Taksim'de korona testi pozitif çıkan turist oteli alarma geçirdi

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine gelen Kuveytli turistin koronavirüs testinin pozitif çıkması, kaldığı oteli alarma geçirdi. Otel çalışanları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

    DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, obez hastası olan turisti ambulans ile Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Hastaneye kaldırılan Kuveytli turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Taksim'de korona testi pozitif çıkan turist oteli alarma geçirdi VİDEO

    Taksim de korona testi pozitif çıkan turist oteli alarma geçirdi #1

    Taksim de korona testi pozitif çıkan turist oteli alarma geçirdi #2

    Taksim de korona testi pozitif çıkan turist oteli alarma geçirdi #3

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