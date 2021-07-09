Haberler

3. Sayfa Haberleri

Taksim'de korona testi pozitif çıkan turist oteli alarma geçirdi

Taksim'de korona testi pozitif çıkan turist oteli alarma geçirdi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve obez hastası olduğu öğrenilen turist hastaneye kaldırıldı. Kuveytli turistin durumunun ağır olduğu belirtildi.