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- Taksim’de koronavirüs kurallarını hiçe sayan turistlere ceza kesildi
Taksim’de koronavirüs kurallarını hiçe sayan turistlere ceza kesildi
Maske takmayan birçok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
- İHA
- 14.03.2021 - 15:48
- Güncelleme : 14.03.2021 - 16:09
Normalleşme kararlarının ardından İstanbul'da sokağa çıkma uygulamasına dair denetimler devam ediyor.
Şehrin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal eden ve dışarıda bulunmak için izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler sıcak havayı fırsat bilerek İstiklal Caddesi’ne akın etti.
KURALLARI İHLAL EDEN TURİSTLERE CEZA
Turistlerin korona virüs kurallarını hiçe saydığı görüldü.
Maske takmayan birçok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Taksim’de koronavirüs kurallarını hiçe sayan turistlere ceza kesildi ViDEO