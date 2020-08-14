Kız arkadaşıyla kaldırımda yürüyen gencin cep telefonu, konuştuğu esnada çalındı. Genç, dakikalarca kapkaççıları kovaladı ancak yakalayamadı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim’de taksicilik yaparak geçimini sağlayan genç bir adam, kız arkadaşıyla gezmek için Taksim’e geldi.

Genç, meydana doğru yürüdüğü sırada bir yandan da cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bir süre telefonla konuşan adam, arkasından yaklaşan iki şüphelinin kapkaçına uğradı. Konuştuğu telefonu kulağından alan kapkaççılar hızla koşarak kaçmaya başladı. Kız arkadaşının şoke olduğu olayda telefonunun çalınması üzerine adam da kapkaççıları koşarak yakalamaya çalıştı.

Taksim’de kulağındaki telefonu kaptırdı ViDEO

Dakikalarca yaşanan kovalamaca sonucunda kapkaççılar izlerini kaybettirdi. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“TELEFONU KULAĞINDA GÖRDÜ MÜ ALIP KAÇIYORLAR”

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, “Ben otelin arkasından aşağıya doğru geliyordum. 2 şahıs gelirken ‘pat’ diye telefonu konuşurken kulağından aldılar. Kapkaç sonrası adam aşağıya doğru koştu ama nereye kadar koşacak, şahıslar tazı gibiydi. Geçen de CHP İl Başkanı’nın telefonunu bu şekilde çalmışlardı. Burada çok kapkaç oluyor, insanlar kendilerine çok dikkat etsinler. Ben telefonumu çıkartmaya korkuyorum. Buralar düzelmişti ama şimdi adı çıktı. Allah herkesin yardımcısı olsun, telefonum pahalı olduğu için ben çıkartmıyorum. Adamlar arkasına bakmıyor, telefonu kulağında gördü mü alıp kaçıyorlar.” dedi.

EŞKALLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan, kapkaçın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise mağdurun ifadesini alarak çevrede güvenlik kamera incelemesi yaptı.

Çalışmaların ardından ekipler eşkalleri belirlenen kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.