İstiklal caddesinde yürümekte olan iki turiste, parfüm satıcıları dadandı. Parfüm satmak isteyen şahıslar, reddedilince turisti tekme tokat darbetti.

İstanbul’un en işlek ve popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde dün akşam saat 18.00 sularında parfüm satıcısı, iki turistin yanına yaklaştı.

Turistlere parfüm satmak isteyen kişi, ret yanıtını alında satış yapmakta ısrarcı oldu. Bunun üzerine turistler ile satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce caddede parfüm satan diğer satıcılar da kavgaya dahil oldu.

2 TURİSTTEN 1'İ KAÇABİLDİ

Giderek alevlenen tartışma sonucunda saldırıya geçen parfüm satıcılarılarından biri turist mağazaya girip kurtulurken, diğeri şanslı olamadı.

Taksim'de parfüm satıcısı turistin kafasında şişe parçaladı VİDEO



KAFASINDA ŞİŞE PARÇALADILAR

Dışarıda kalan turistle satıcılar arasındaki kavga devam edince parfüm satıcıları, turiste peş peşe vurarak yere düşürdü. Yere düştükten sonra da turisti darbetmeye devam eden satıcılar, yüzünde ve başında defalarca parfüm şişesi parçaladı.

Aldığı darbelerle kendinden geçen turist, yerde yüzü kanlar içerisinde kaldı. Parfüm satıcıları hızla olay yerinden uzaklaşırken, turistin yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı haldeki turist ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

"AYIK GEZMİYORLAR"

Olayı gördüğünü söyleyen Murat Akdağ isimli kestane satıcısı, “15 dakika önce parfümcüler ve Araplar arasında bir tartışma çıktı. Büyük bir ihtimalle parfüm satmak istediler ama Araplar almadı. Ağız dalaşına girdiler, büyük bir ihtimalle Arap’ın burnu kırıldı, hastaneye kaldırdılar. Burnundan çok kan akıyordu, büyük bir ihtimalle burnu kırıldı. Bir değil, birkaç tane parfüm şişesi yüzüne geldiği için dengesini kaybetmişti. İlk müdahaleyi yaptık, tampon uyguladık. Sonra da ambulans götürdü. Parfüm şişesini yüzünde kırmış. Gidip araya girdik ama şahıslar kaçtı. Bunlar hoş bir şey değil, burası İstiklal Caddesi. Bir insan almak istemiyorsa ısrar etmenin anlamı yok. Almadı ve tartışma çıktı. Hoş şeyler değil bunlar, hoş görüntüler değil. Bunlar ayık gezmiyor ki zaten, sıkıntı orada. Problem bundan kaynaklanıyor. İnşallah bundan sonra olmaz.” dedi.

"ORİJİNAL DİYE DANDİK MAL SATIYORLAR"

Parfüm satıcılarından şikayetçi olduklarını söyleyen Mehdi Azimi ise “Gelip zorla adama parfüm satmak istiyorlar. Bu nasıl bir şekil ağabey, böyle bir şey mi olur? Taksim’in o tarafına gidiyorsun parfümcü geliyor, bu tarafına gidiyorsun parfümcü geliyor. Bir de adamlara orijinal diye dandik mal satıyorlar. Ağabey, artık biz bıktık.” ifadelerini kullandı.