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    Taksim'de patlama meydana geldi

    Taksim'de patlama meydana geldi

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; yaşanan olayda, ölü ve yaralıların olduğunu ifade etti.
    • 13.11.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 17:20
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    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi patlama ile sarsıldı.

    Taksim’de İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi.

    Ekipler bölgeye sevk edildi

    Olay sonrası bölgeye çok sayıda; polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Polis, ikinci patlama olacağı şüphesiyle alanı boşaltırken emniyet güçleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

    Patlamanın nedeni bilinmiyor

    Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmazken patlamanın nedeni de henüz bilinmiyor.

    Ayrıca, güvenlik amacıyla Taksim civarındaki binalardan dışarı çıkışlara izin verilmiyor.

    Ölü ve yaralılar var

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlama ile ilgili yaptığı açıklamada "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

    Taksim de patlama meydana geldi #1

    Taksim'de patlama meydana geldi VİDEO

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