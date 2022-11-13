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Taksim'de patlama meydana geldi
- 13.11.2022 - 16:25
- Güncelleme : 13.11.2022 - 17:20
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi patlama ile sarsıldı.
Taksim’de İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Olay sonrası bölgeye çok sayıda; polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis, ikinci patlama olacağı şüphesiyle alanı boşaltırken emniyet güçleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.
Patlamanın nedeni bilinmiyor
Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmazken patlamanın nedeni de henüz bilinmiyor.
Ayrıca, güvenlik amacıyla Taksim civarındaki binalardan dışarı çıkışlara izin verilmiyor.
Ölü ve yaralılar var
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlama ile ilgili yaptığı açıklamada "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.
Taksim'de patlama meydana geldi VİDEO