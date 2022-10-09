Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
365.905
-0.07%
BTXN Coin
9.34
-6.97%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Taksim'de pazar yoğunluğu dikkat çekti

    İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na adeta akın etti.
    • 09.10.2022 - 21:18
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 21:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim'de pazar yoğunluğu dikkat çekti

    İstanbul'da hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti.

    Yoğunluk nedeniyle İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

    Tramvay seferleri güçlükle yapıldı

    Oluşan yoğunluktan kaynaklı tramvay seferlerinin yapılmasında güçlük çekildi.

    İHA'nın haberine göre o anlar böyle kaydedildi.

    Taksim'de pazar yoğunluğu dikkat çekti ViDEO

    Taksim de pazar yoğunluğu dikkat çekti #1

    Taksim de pazar yoğunluğu dikkat çekti #2

    Taksim de pazar yoğunluğu dikkat çekti #3


    'Dünyada rol belirleyen bir Türkiye olacağız'
    Gündem

    'Dünyada rol belirleyen bir Türkiye olacağız'

    Tayyip Talha Sanuç'tan rövaşata golü
    Futbol

    Tayyip Talha Sanuç'tan rövaşata golü

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir