Taksim'de pazar yoğunluğu dikkat çekti

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na adeta akın etti.

İstanbul'da hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti.

Yoğunluk nedeniyle İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

Tramvay seferleri güçlükle yapıldı

Oluşan yoğunluktan kaynaklı tramvay seferlerinin yapılmasında güçlük çekildi.

İHA'nın haberine göre o anlar böyle kaydedildi.

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