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    Taksim'de polis yankesiciyi üstüne atlayarak yakaladı

    İstiklal Caddesi üzerinde bir şahsın tavırlarından şüphelenen polis, takibe başladı. Kadının telefonunu çaldığı görülen hırsızı ise polis üzerine atlayarak durdurdu.
    • İHA
    • 29.01.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 10:26
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    Taksim'de polis yankesiciyi üstüne atlayarak yakaladı

    Taksim İstiklal Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde güven timleri devriye gezerken bir şahıstan şüphelendi.

    Şüpheli şahıs polisler tarafından takip edilirken, şahıs bir süre sonra caddede yürüyen Hatice A.’nın cep telefonunu montunun sağ cebinden yankesicilik yöntemiyle çaldı.

    POLİS, HIRSIZIN ÜZERİNE ATLADI

    Hırsızlık olayını gören güven timleri, şahsı yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri cadde üzerinde hızla uzaklaşan şahsın arkasından yaklaşarak üstüne atladı. Suçüstü yakalanan şahsı etkisiz hale getiren güven timleri, gözaltına alarak emniyete götürdü.

    ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Yaşanan hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Sıfdın B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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