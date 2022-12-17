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    Taksim’de ruhsatsız çalışan taksiler, trafikten men edildi

    Taksim’de yapılan trafik denetiminde, belediye ruhsatı bulunmadığı tespit edilen 12 taksi, trafikten men edildi.
    • 17.12.2022 - 17:47
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    Taksim’de ruhsatsız çalışan taksiler, trafikten men edildi

    İstanbul Taksim’de, akşam saatlerinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Denetleme ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

    Taksim’in üç farklı yerinde kurulan denetim noktalarında ticari taksiler, tek tek durdurularak ekipler tarafından kontrol edildi.

    Ruhsatı olmayan taksiler, trafikten men edildi

    Trafik polisleri ve İBB ekipleri, durdurulan taksilerin belgelerini inceledikten sonra 12 taksinin belediye ruhsatının bulunmadığını tespit etti.

    İHA'nın haberine göre; ruhsatı olmayan taksiler trafikten men edilirken, bin 823’er TL de para cezası yazıldı.

    Taksim’de ruhsatsız çalışan taksiler, trafikten men edildi #1

    Taksim’de ruhsatsız çalışan taksiler, trafikten men edildi #2


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