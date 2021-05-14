- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Taksim'de seyyar satıcı ile zabıtalar arasında arbede
Taksim'de seyyar satıcı ile zabıtalar arasında arbede
Kısıtlamada parfüm satan seyyar satıcı ile kendisini engellemek isteyen zabıta memurları arasında arbede çıktı. Satıcı gözaltına alınırken, arbedeye rağmen bir kişinin dürümü yemesi dikkat çekti.
- DHA
- 14.05.2021 - 14:44
- Güncelleme : 14.05.2021 - 14:56
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasında turistlere parfüm satmak isteyen seyyar satıcıyı engellemek istedi.
Seyyar satıcı, kendisine müdahale eden ekiplere karşı koyunca arbede çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, zabıta memurlarının şikayeti üzerine seyyar satıcıyı gözaltına alarak, emniyete götürdü.
Taksim'de seyyar satıcı ile zabıtalar arasında arbede VİDEO
ALDIRIŞ ETMEDİ, DÜRÜMÜNÜ YEDİ
Bu arada Taksim Meydanı'nda oturarak elindeki dürümü yiyen bir kişinin hemen arkasındaki arbedeye aldırış etmemesi dikkat çekti.