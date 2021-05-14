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Taksim'de seyyar satıcı ile zabıtalar arasında arbede

Taksim'de seyyar satıcı ile zabıtalar arasında arbede

Kısıtlamada parfüm satan seyyar satıcı ile kendisini engellemek isteyen zabıta memurları arasında arbede çıktı. Satıcı gözaltına alınırken, arbedeye rağmen bir kişinin dürümü yemesi dikkat çekti.