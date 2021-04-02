Taksim’de seyyar satıcılar gazeteciye saldırdı

Çekim yapan gazeteci görevi başındayken saldırıya uğradı. Seyyar satıcılar “Sen kim oluyorsun da beni çekiyorsun?” diyerek gazeteciyi darbetti.

Taksim’de saat 12.30 sıralarında çekim yapan bir gazeteci ile seyyar satıcılar arasında tartışma çıktı.

Çekim yapmasına sinirlenen seyyar satıcılar gazeteciyi sokak ortasında darbetti.

Olay yerinden kurtulan gazeteci soluğu polisin yanında aldı.

YENİDEN SALDIRDILAR

Durumu ekiplere bildiren gazeteci, polis ekipleri ile konuşurken seyyar satıcılar yine geldi.

Gazeteciye önce “Sen kim oluyorsun da beni çekiyorsun?” diye laf atan şahıslar yeniden saldırmak isteyince çevredekiler engel oldu.

Taksim Meydan’da seyyar satıcılar gazeteciyi darbetti VİDEO



TEHDİT ETTİLER

Başka bir gazeteci olayı görüntülerken etraftakiler o gazeteciyi de tehdit edip kamerasını kapatmasını söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.