Taksim'de sivil polisi turist sanan taksici cezayı yedi

Arap turist gibi davranan sivil polislerin taksicilere yaptığı denetimler sırasında taksimetre açmayarak fiyat veren sürücülere ceza yazıldı. Bir taksici Taksim'den Şişli'ye 50 lira yazdığını söyledi.

İstanbul'da öğlen saatlerinde Beyoğlu'na bağlı Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle turistlerin çok olduğu noktalarda taksi denetimi gerçekleştirdi.

Turist sayısının artmasıyla fırsatçıların da arttığı dönemde ekipler, taksimetre açmadan yolcu alanlara yönelik denetim yaptı.

Sivil Trafik Ekipleri'ne bağlı 2 personel, taksilerin yanına giderek Arap turist gibi davrandı.

KURAL İHLALLERİ TESPİT EDİLDİ

Taksiciler, turist zannettikleri sivil ekiplerle ücret pazarlığının ardından polisleri araca aldı. Emniyet kemeri takmamak, araç içinde tütün mamulleri kullanmak, taksimetre açmamak gibi kural ihlallerini tespit eden sivil ekipler, kimliklerini göstererek taksicileri denetim noktalarında durdurdu.

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TAKSİCİNİN ARACI, TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan ihlallere göre cezai işlem uygulandı. Eminönü'ndeki denetimde bir taksicinin ehliyetine, art arda kural ihlali yaptığı için el konuldu. Aracı trafikten men edildi.

50 EURO İSTEYEN DE VAR, 50 LİRA İSTEYEN DE

Polisin verdiği bilgiye göre, Eminönü'nden Taksim'e 90 lira istediği için de taksiciye cezai işlem uygulandı. Beyoğlu'ndaki denetimdeyse bir taksici Taksim'den Nişantaşı'na 50 euro istedi, bir diğer taksiciyse Taksim'den Şişli'ye 50 TL istedi.

2 TAKSİ, OTOPARKA KALDIRILDI

Usulsüz fiyat pazarlığı yapan, yolcu seçen, taksimetre açmayan, emniyet kemeri takmayan taksi sürücülerine değişen miktarlarda para cezası kesildi. Beyoğlu'nda 2 taksi, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

"ARAPÇA BİLMEDİĞİM İÇİN 50 LİRA DEDİM"

Taksimetre açmamak, araç içinde tütün mamulü kullanmaktan kendisine cezai işlem uygulanan taksici, "Abiler geldi, Arapça konuştular ben de anlamadığım için Taksim'e 50 lira dedim, taksimetre açmadım. Başkaları 50 euro,100 euro istiyorlar." dedi.





























