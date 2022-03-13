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    Taksim'de sokak çocukları, soğukta ısınmak için otobüs egzozuna koştu

    Karlı ve soğuk hava nedeniyle ısınmak için bir yöntem arayan sokak çocukları, trafikte duran araçların egzozlarına ellerini tutarak ısınmaya çalıştı.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 12:36
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    Taksim'de sokak çocukları, soğukta ısınmak için otobüs egzozuna koştu

    İstanbul, karlı ve soğuk havanın etkisiyle adeta buz kesti.

    Soğuk havalardan en çok etkilenenler arasında sokaklarda kalan çocuklar da vardı.

    Bir çok kişi Taksim Meydan'da kar topu oynayarak karlı havanın keyfini çıkarırken, sokaklarda kalan çocuklardan ilginç görüntüler yansıdı.

    EGZOZA ELLERİNİ KOYARAK ISINDILAR

    Soğuk havada zor durumda kalan sokak çocukları, Taksim Meydan'da duran araçların egzoz borusundan yararlanarak ısındı. Yolcu otobüsünün durduğunu gören çocuklar, egzoz borusunun önüne koştu. Otobüs hareket edinceye kadar ısınan çocuklar, görüntülere yansıdı.

    Taksim de sokak çocukları, soğukta ısınmak için otobüs egzozuna koştu #1

    Taksim de sokak çocukları, soğukta ısınmak için otobüs egzozuna koştu #2

    Taksim de sokak çocukları, soğukta ısınmak için otobüs egzozuna koştu #3

    Taksim de sokak çocukları, soğukta ısınmak için otobüs egzozuna koştu #4

    Taksim de sokak çocukları, soğukta ısınmak için otobüs egzozuna koştu #5


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