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Taksim'de sokak çocukları, soğukta ısınmak için otobüs egzozuna koştu

Taksim'de sokak çocukları, soğukta ısınmak için otobüs egzozuna koştu

Karlı ve soğuk hava nedeniyle ısınmak için bir yöntem arayan sokak çocukları, trafikte duran araçların egzozlarına ellerini tutarak ısınmaya çalıştı.