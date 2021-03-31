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- Taksim'de Suriyeli çocuğu köpek ısırdı
Taksim'de Suriyeli çocuğu köpek ısırdı
İstiklal Caddesi'nde köpeğin saldırdığı Suriyeli çocuk, kafasından yaralandı.
- DHA
- 31.03.2021 - 17:28
- Güncelleme : 31.03.2021 - 17:41
İstiklal Caddesi'nin Taksim girişinde 8 yaşındaki Suriyeli çocuğa, sokak köpeği saldırdı.
KAFASINI ISIRDI
Köpeğin, kafasından ısırdığı çocuk yaralandı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Taksim'de Suriyeli çocuğu köpek ısırdı VİDEO