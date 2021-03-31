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    Taksim'de Suriyeli çocuğu köpek ısırdı

    İstiklal Caddesi'nde köpeğin saldırdığı Suriyeli çocuk, kafasından yaralandı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 17:41
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    Taksim'de Suriyeli çocuğu köpek ısırdı

    İstiklal Caddesi'nin Taksim girişinde 8 yaşındaki Suriyeli çocuğa, sokak köpeği saldırdı.

    KAFASINI ISIRDI

    Köpeğin, kafasından ısırdığı çocuk yaralandı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Taksim'de Suriyeli çocuğu köpek ısırdı VİDEO

    Taksim de Suriyeli çocuğu köpek ısırdı #1

    Taksim de Suriyeli çocuğu köpek ısırdı #2

    Taksim de Suriyeli çocuğu köpek ısırdı #3

    Taksim de Suriyeli çocuğu köpek ısırdı #4

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