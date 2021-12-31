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Taksim'de taciz iddiası: 2 gözaltı
İstanbul Taksim'de yılbaşı kutlamaları için gelen 3 kadının taciz ettikleri iddiasıyla yabancı uyruklu oldukları öğrenile 2 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 31.12.2021 - 23:54
- Güncelleme : 01.01.2022 - 00:39
Yeni yılı Taksim'de karşılamak için gelenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdu. Kutlamalar için gelen 3 kadın meydandan girdikleri İstiklal Caddesi'nde yürürken iddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi tarafından taciz edildi.
POLİS 2 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI
Kadınların elle taciz edildiklerini seslenmeleri üzerine kutlamalar için önlem alan polis ekipleri, 2 kişiyi hemen orada yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli ile ve şikayetçi oldukları taciz nedeniyle mağdur olarak ifade vermek için 3 kadın polis merkezine götürüldü.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
Taksim'de taciz iddiası: 2 gözaltı VİDEO