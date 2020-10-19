Taksim'de takip ettiği kadını taciz eden şahsın tahliye talebi reddedildi

Taksim İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan sanık S.T.’nin, 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp serbest bırakılan, ancak ertesi gün hakkında şikayet olması üzerine tutuklanan S.T., hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "Basit cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.T., cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Müşteki Ö.K. ise duruşmaya katılmadı.

"FİZİKSEL TEMASIM OLMADI"

Duruşmada savunmasını yapan S.T., “Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklığı vardı duymaz diye yanına oturdum. Müştekiye karşı herhangi bir temasım olmadı. Yanına oturdum. Taksim metro durağında birlikte indik. Müşteki düşecek gibi oldu. Ben de yanında yürüdüm. En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum. Herhangi fiziksel bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Mahkeme, Ö.K.'nin bir dahaki celse dinlenmesine karar verdi. Sanık S.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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