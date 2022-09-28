Kadın yolcu, gitmek istediği adres için teklif ettiği sabit ücret teklifini kabul etmeyen taksi şoförüne hakaretler savurarak araçtan indi. Ücreti ödemeyen kadını kayda alan şoför darbedildi.

Son günlerde sık sık taksimetre ve turist avıyla gündeme gelen taksi şoförleri, bu kez müşterinin gabına uğradı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde öğle saatlerinde bir kadın Sabiha Gökçen havalimanına gitmek için taksiye bindi.

Sabit ücret teklif etti

Bir süre sonra müşteri şoföre, sabit bir ücret verebileceğini söyleyerek 400 TL teklif etti.

Bunun üzerine şoför durumu kabul edemeyeceğini belirterek taksimetreyi açtı.

Anlaşmanın kabul edilmemesinin ardından kadın müşteri araçtan inmek istedi.

Beyoğlu'nda taksi şoförü ile yolcunun ücret tartışması ViDEO

İndi bindi ücretini ödemedi

Sağa yanaşan taksi şoförü, indi bindi ücreti olan 28 TL'yi talep etti. Kadın ise ücreti ödemeyeceğini belirterek sürücüye küfür ve hakaret ederek araçtan indi.

Taksi şoförüne yumruk attı

Kadının peşinden giden taksici ise cep telefonu ile video kaydı almaya başladı.

DHA'nın aktarımına göre; görüntülerde kadının taksiciye yumruk attığı ardından oradan uzaklaştığı görüldü.

"200 liraya gidip 200 liraya dönmeyi teklif etti"

Yaşadığı olayı anlatan taksi şoförü Ramazan Furkan Karadoğan, "Yanında bir beyefendi ile beraber bir kadın geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ne kadar yazacağını sordular. Ben de '300-350 lira civarında yazdığını biliyorum ama taksimetre ne yazdıysa o fiyat geçerlidir' dedim. Kendi seçtikleri bir rotadan götürebileceğimi söyledim. Bunu söyledikten sonra beyefendi araca binmedi. Kadın araca bindikten bir süre sonra oraya ne kadar ücret karşılığında götürebileceğimi sordu. Sabit ücrete gitmeyeceğini kendisine de söyledim. Bu kez 200 liraya gidip 200 liraya dönmeyi teklif etti. Kabul etmedim.

"Ücreti ödemeden gitti"

Daha sonra, o kadar para veremeyeceğini söyleyip araçtan inmek istediğini söyledi. Sağa yanaştım. Taksimetreye yaklaşık 20-22 lira gibi bir ücret yansımıştı ama indi bindi ücretimiz 28 lira. Dolayısıyla hakkım olan parayı talep ettim. Parayı vermeyeceğini söyledi. Araçtan inmeden önce küfür etti, argo kelimeler kullandı. Yumruk atmaya çalıştı. Ücreti ödemeden gitti. Ben de sadece video çekebildim. Çektiğim videoda da yumruk attığı görülüyor" dedi.

"Kadın bana saldırıda bulunuyor"

Taksi şoförü Karadoğan, "Gün içinde parası olmayan ya da yaşlı insanlardan ücret almadığımız oluyor. Uygun bir dille belirttiği zaman hepimiz insanız, anlayış gösteriyoruz. O paranın bir kıymeti yok. Benim zarar gördüğüm nokta manevi. Kadın bana saldırıda bulunuyor. Hakaretler ediyor. Kadın olduğu için herhangi bir şekilde temasta bulunamıyorum. Zapt edemedim ve ben de kayda aldım" diye konuştu.









