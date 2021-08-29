Taksici ile tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren turisti, trafik ekipleri sakinleştirdi. Taksiyi tekmelediği sırada yaralanan Faslı turistin, kolları ve ayaklarında zedelenmeler olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa'dan taksiye binen ve Faslı oldukları öğrenilen iki turist, Taksim'e gitmek istediğini söyledi.

Yolculuk sırasında taksici ve kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kazan yapmaktan korkan taksici ise Taksim girişinde aracı durdurdu.

Sinir krizi geçiren Faslı kadın dışarı çıkarak taksinin kaportasını yumruklayıp, tekmelemeye başladı.

KIZ ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Bunun üzerine taksici ile erkek arkadaşı taksiden çıkarak, kadını engellemeye çalıştı.

Tüm çabalarına rağmen arkadaşını engelleyemeyen erkek turist, bir süre sonra Faslı kadını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Bu sırada durumu fark ederek olay yerine gelen trafik polisleri, kaportaya vurmaya devam kadını güçlükle durdu.

Kaldırıma oturan ve ağlamaya başlayan Faslı turist, trafik polisinin çabalarıyla sakinleştirilebildi.

Taksim'de taksici ile tartışan Faslı turist sinir krizi geçirdi VİDEO

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Turist kadın, bir süre sonra, olay yerine gelen ambulansa bindirilerek Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Taksinin kaportasına vurduğu sırada kolları ve ayakları zedelendiği öğrenilen kadın, burada tedavi altına alındı.

"POLİSİ ARADIM, ERKEK KAÇTI"

Olayı görerek yardıma koşan Velat Sümer adlı taksici, "Ben Taksim'den dönüyordum. Kadın ve erkek vardı. İkisi yabancı uyrukluydu. Bayan krize girmişti. Kapıları yumruklayıp, arabaya vuruyordu.

Erkek sessiz bir şekilde duruyordu. Hemen 155'i aradım. Erkek kaçtı gitti ardından bayan kaçmaya çalıştı. Taksi şoförüne saldırdı. Neden taksi şoförüne saldırdığı konusunda hiçbir bilgim yok." diye konuştu.