Taksim'de taksiciden 'uzak mesafe' bahanesi

Taksim'den Ayazağa'ya gitmeye çalışan fakat taksiye alınmayan kadın yolcu, şoförü bölgede denetim yapan polislere şikayet etti.

İstanbul Taksim Meydanı'nda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince taksi denetimi gerçekleşti.

Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken, şüpheli görülen bazı taksilerin de şase numaralarına bakıldı.

'UZAK MESAFE' DEDİ MÜŞTERİYİ ALMADI

Denetim noktasına birkaç metre geride durdurduğu taksiye alınmayan kadın ise şoförü polise şikayet etti. Kadın, "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim." diye konuştu.

Kadın daha sonra başka bir taksiye binerek yoluna devam etti.

Taksim'de denetim; taksiciden bu kez uzun mesafe bahanesi

2 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca ekipler, taksi bekleyen turistleri durdukları boş taksilere bindirerek gönderdi.